Muore in strada: è giallo. La Procura dispone l’autopsia

CAMPOBASSO

Sarà l’autopsia a fugare ogni dubbio sul decesso del 70enne morto lo scorso 7 maggio, in pieno giorno, in via Vico a Campobasso. La Procura infatti ha disposto l’esame autoptico sulla salma dell’uomo. Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto gli organi inquirenti a disporre ulteriori accertamenti. Dall’esame potrebbe anche emergere qualche aspetto sino ad ora sconosciuto. Quello che al momento appare come un tragico incidente, come detto, è accaduto nella giornata di martedì. In una tranquilla mattina la trafficata strada, come si ricorderà, fece registrare l’intervento di Polizia e sanitari del 118; intorno alle 10, un uomo di circa 70 anni si è accasciato a terra. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare anche se, passando proprio in quel momento, un passante avrebbe assistito alla scena ed immediatamente chiamato i soccorsi. Questi ultimi sono arrivati sul posto ma, come detto, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sarà adesso l’esame autoptico a fare chiarezza sul decesso.