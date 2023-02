Muore in ospedale dopo essersi ferito alla mano, audit del personale sanitario

Convocati per questa mattina, 22 febbraio, tutti gli operatori che hanno curato Emilio Salvatore Sarni durante i vari accessi all’ospedale di Termoli. Si tratta di una sorta di inchiesta interna informale in attesa della definizione della data dell’autopsia da parte della Procura di Larino

Si svolgerà questa mattina, 22 febbraio, un audit interno al personale dell’ospedale San Timoteo di Termoli, sul caso di Emilio Salvatore Sarni, il 47enne morto presso il nosocomio bassomolisano dopo essersi ferito con un peso all’avambraccio.

Il giovane, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, pare si fosse ferito mentre si stava allenando a casa e dopo aver effettuato un primo accesso al pronto soccorso era stato rimandato a casa in assenza di traumi o ferite evidenti dai raggi.

Successivamente altri due accessi sempre al pronto soccorso fino alla diagnosi di presunta sindrome di schiacciamento e all’operazione con il ricovero presso la Rianimazione del San Timoteo dove il suo cuore ha smesso di battere.

In attesa che la Procura di Larino fissi la data per l’autopsia dopo la denuncia presentata dalla famiglia, la direzione sanitaria ha avviato una sorta di indagine interna per il momento informale. Sono stati convocati per questa mattina, alle 11, tutti gli operatori sanitari che nei vari accessi hanno curato Emilio Salvatore Sarni con il probabile obiettivo di ricostruire quello che è accaduto e le procedure messe in atto.