Muore in casa un 65enne, decesso avvolto nel mistero: sul caso indagano i Carabinieri

Per il momento è avvolta nel mistero l’improvvisa morte di un 65enne di Toro, trovato priva di vita nella sua abitazione nel centro del paese questa mattina, mercoledì 13 ottobre. In queste ore stanno cercando di ricostruire le cause del decesso anche i carabinieri della locale stazione. L’uomo viveva solo già da qualche anno, era considerato una brava persona e il suo decesso ha sconvolto tutti in paese. Non è escluso che a breve venga disposta una ispezione cadaverica perché l’uomo deceduto, secondo le prime indiscrezioni pare avesse una ferita alla testa.

Sul posto questa mattina anche i sanitari del 118 che hanno appurato il decesso dell’uomo.