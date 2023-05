Muore in casa, ucciso da una fucilata. Si pensa ad un gesto estremo

Serata di sangue, ieri sera, a Isernia, in contrada Colle Marino, dove è stato rinvenuto morto, a causa di una fucilata, un ex dipendente del Comune di Isernia, di 72 anni. L’anziano viveva da solo e pare avesse problemi di depressione. Per questo motivo la Polizia, subito accorsa sul posto, richiamata dai vicini che hanno sentito il colpo dello sparo, sta valutando l’ipotesi del suicidio, ma vengono contemporaneamente seguite tutte le piste. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Isernia. Sul posto i sanitari del 118 che hanno accertato la morte dell’anziano.