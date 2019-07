Muore il punto nascita, fiaccolata per “l’ultimo saluto”

REDAZIONE TERMOLI

Una fiaccolata silenziosa in occasione della “morte” del punto nascita del San Timoteo di Termoli. E’ quello che hanno organizzato per questa sera, domenica 7 luglio dalle 22 alle 24, le promotrici del Comitato “Voglio nascere a Termoli” in occasione della chiusura del punto nascita. Come già detto in svariate occasioni alle 24 di questa sera il punto nascita non sarà più attivo per effetto del decreto del commissario ad acta della sanità, Angelo Giustini, e così il Comitato Voglio nascere a Termoli ha chiesto e ottenuto dalla Questura l’autorizzazione allo svolgimento di una fiaccolata pacifica e silenziosa alla quale parteciperanno anche le mamme in dolce attesa che avrebbero voluto partorire a Termoli ma che per effetto dello stesso decreto saranno costrette ad andare altrove.