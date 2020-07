È deceduto questa mattina a Isernia al Veneziale Graziano D’Agostino direttore della Confesercenti Molise. Affetto da un male incurabile ha lottato per un anno prima di cedere questa mattina in ospedale. Domani alle 16 i funerali all’aperto davanti il cimitero di Scapoli. D’Agostino era molto conosciuto e stimato in tutta la regione.