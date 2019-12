Muore Giancarlo Di Risio, manager isernino della moda

Era in coma da 10 anni, domani l’ultimo saluto

È deceduto a Isernia, dopo essere rimasto in coma per circa dieci anni, Giancarlo Di Risio, ex manager di grande spessore della moda italiana, fratello maggiore di Massimo, il proprietario dell’industria d’auto DR.

Fino alla prima metà degli anni duemila, Giancarlo fu il braccio destro di Tonino Perna, all’Ittierre, dopo, passò con Versace, che salvò dal brutto momento aziendale, seguito alla morte di Gianni, e rilanciò nel firmamento dei marchi più prestigiosi della moda internazionale.

Giancarlo Di Risio, al culmine della sua carriera, appena passati i 50 anni, fu colpito da un infarto che gli compromise le funzioni cerebrali, tanto da essere rimasto in coma fino ad oggi, giorno della sua morte. Lascia la moglie e due figli. I funerali domani al Sacro Cuore, alle 10,30.