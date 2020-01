Muore durante una battuta di caccia, disposta l’autopsia al 64enne

L’uomo rimasto ucciso probabilmente dal colpo di rimbalzo del fucile. Dopo gli accertamenti ci sarà il nulla osta per i funerali

Si dovrebbe tenere nella giornata di oggi presso l’obitorio del San Timoteo di Termoli l’autopsia sul corpo di Felice Nicola Fratamico, il cacciatore di 64 anni che è rimasto vittima di un incidente mentre stava eseguendo una battuta di caccia nelle campagne di Guardialfiera. Il pubblico ministero della Procura di Larino, Ilaria Toncini, ha conferito l’incarico al medico legale che dovrà eseguire l’autopsia tesa a definire quello che è accaduto negli ultimi minuti di vita del cacciatore pensionato che probabilmente è stato ucciso da un colpo di rimbalzo del fucile sul torace. La Procura di Larino, come da prassi, ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo, anche se al momento non risulta nessuno iscritto sul registro degli indagati. Dopo l’autopsia il magistrato darà il nulla osta per l’esecuzione dei funerali e la sepoltura, restituendo il feretro alla famiglia.