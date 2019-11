Muore dopo un giorno al pronto soccorso, sei persone indagate

La Procura vuole vederci chiaro sulla morte di un 66enne avvenuta due settimane fa all’ospedale di Isernia

ISERNIA – La Procura di Isernia ha aperto un fascicolo per la morte di un 66enne del posto deceduto all’ospedale di Isernia, in seguito alla denuncia dei familiari dell’uomo, e ha disposto l’autopsia per lunedì prossimo. Da fonti ufficiali si apprende che ci sono 6 persone iscritte nel registro degli indagati. La morte risale a due settimane fa, ma il corpo non è mai restituito alla famiglia, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. La Procura ha acquisito, agli atti, anche la cartella clinica dell’uomo. Secondo quanto si è appreso il 66enne era stato ricoverato al Pronto Soccorso, per un giorno intero, e in seguito trasferito nel reparto di Chirurgia dove è morto poco dopo. “Non conosciamo le cause che hanno portato al decesso – ha detto l’avvocato della famiglia dell’uomo, Ruggiero Romanazzi del Foro di Larino (Campobasso) – aspettiamo l’autopsia”. A eseguirla sarà il medico legale Pietrantonio Ricci, docente dell’Università di Foggia.