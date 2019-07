Muore dopo l’incidente contro albero, disposta l’autopsia sul corpo di Domenica

REDAZIONE

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Domenica Marchetti, la ragazza di Bonefro e studente al liceo Classico di Termoli che ha perso la vita la scorsa domenica 23 giugno in un incidente stradale verificatosi all’alba sulla SS87 presso il bivio per Matrice e che aveva visto coinvolta un’auto con a bordo cinque ragazzi, finita violentemente contro un albero. Il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali che dovranno ancora attendere per permettere l’esame autoptico sul corpo. La Procura di Campobasso ha infatti dato incarico il medico legale di fare luce sulla morte di Domenica. L’esame si svolgerà nella giornata di domani presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso.