Muore dopo la caduta, disposti i funerali del 39enne Michele

L’ultimo saluto nel pomeriggio presso la chiesa di Santo Spirito a Campomarino. Paese sotto shock dopo la terribile notizia

Si terranno questo pomeriggio, alle 16, presso la chiesa di Santo Spirito i funerali di Michele Monteferrante, il 39enne operaio deceduto nella giornata di ieri, 20 febbraio, mentre era ricoverato al Neuromed di Pozzilli. Il corpo dell’uomo è stato restituito alla famiglia subito considerando che la Procura di Larino non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia. Era già stato un medico legale prima della morte a valutare le ferite di Michele e ad affermare che potevano essere compatibili con una caduta da 3 metri di altezza, così come raccontato dallo stesso 39enne non appena arrivato in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli. Una morte che ha gettato nello sconforto un intero paese. Tutto è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 febbraio scorso quando il giovane è stato trasferito a Pozzilli con delle gravi ferite lungo tutto il corpo e anche alla testa. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi e l’uomo è deceduto dopo 10 giorni di coma. La Polizia, con Squadra Mobile e commissariato, hanno cercato di ricostruire cosa sia davvero accaduto, se semplice caduta accidentale, sulle scale, come dal 39enne asserito, oppure altro. Vennero setacciate anche le immagini della videosorveglianza.