Muore dopo intervento chirurgico, autopsia sul corpo di un 74enne

REDAZIONE TERMOLI

Saranno le indagini avviate dalla Procura di Larino a chiarire se c’è stato un caso di malasanità alla base della morte di un 74enne di Termoli. I familiari dell’uomo, infatti, hanno presentato nei giorni scorsi una denuncia alla Polizia della città bassomolisana per chiedere che venga fatta chiarezza sul decesso del loro congiunto avvenuto presso l’ospedale San Timoteo di Termoli in seguito alle complicanze di un intervento chirurgico effettuato lo scorso 9 marzo. Stando a quanto affermato dai familiari, il 74enne era stato operato una prima volta il 19 febbraio per l’asportazione di un tumore al colon ma alcune complicanze hanno reso necessario un nuovo intervento chirurgico che è stato effettuato lo scorso 9 marzo. Proprio a seguito di questa seconda operazione, però, il 74enne è morto per un arresto cardiocircolatorio, come comunicato dai sanitari alla famiglia che, adesso, ha chiesto ai magistrati di fare luce sull’accaduto. I congiunti dell’uomo, infatti, sospettano che qualcosa possa essere andato storto. E così, dopo la presentazione della denuncia alla Polizia, la Procura ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia che si è già tenuta prima di dare il nulla osta per i funerali del 74enne. Adesso saranno le indagini e i risultati dell’esame autoptico a chiarire se, alla base del decesso dell’uomo, possa esserci stato un qualche errore di medici o struttura oppure no. Risultati dell’indagine che sono attesi anche dalla direzione sanitaria del San Timoteo.