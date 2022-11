Muore dopo il ricovero in ospedale, il ricordo di Renato: “Un amico e compagno di tifoseria”

Tumulata la salma del 59enne dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Larino. Restano due i medici indagati

E’ stata tumulata nel pomeriggio di ieri, 15 novembre, la salma di Rinaldo Di Silvio, per tutti conosciuto come Renato, il 59enne di Portocannone morto dopo il ricovero presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. Per quel decesso, ancora avvolto nel mistero, sono iscritti sul registro degli indagati due medici dell’ospedale termolese.

Nel pomeriggio di lunedì si è svolta l’autopsia su decisione della Procura di Larino a seguito della denuncia presentata dalla sorella del 59enne. E’ stata lei ad accorgersi che il fratello era deceduto dopo aver chiesto di potergli fare visita.

Per i funerali di Renato si era mobilitata tutta la comunità di Portocannone e oggi è arrivato il ricordo del dottor Carlo Locatelli, che Renato lo conosceva bene.

“Da pochi giorni ho appreso della scomparsa di Rinaldo Di Silvio per tutti Renato. Io lo conobbi circa quindici anni or sono. Eravamo nel bar di Enrico, in Piazza Scanderbeg e lo notai perchè indossava la maglia rosso e blu del Genoa Calcio.

Incuriosito gli chiesi se fosse tifoso di quella squadra, un fatto quanto mai inconsueto a Portocannone. Lui mi disse di essere tifoso del Grifone e me ne parlò con entusiasmo. Legai subito perchè anch’io sono un tifoso del Genoa da sessantacinque anni. Anche per me si tratta di un fatto insolito poichè sono un ravennate, una terra ove le simpatie si dividono tra Juventus, Milan ed Inter.

E così, ogni qualvolta tornavo a Portocannone e incontravo Renato lo vedevo illuminarsi gli occhi perchè amava parlare del Genoa e delle tante delusioni che da troppo tempo si stavano patendo. Ecco, mi piace ricordare questo aspetto di Renato. Nei miei confronti si è mostrato sempre cordiale ed affabile oltre che compagno di tifoseria.

Dott. Carlo Locatelli”.