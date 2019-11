Muore dopo caduta da un albero, la vicenda si tinge di giallo

Dal Cardarelli a San Giovanni Rotondo dove Michele Vitantonio è deceduto il 12 novembre

Domani, 21 novembre, i funerali a Ripalimosani

Una storia dall’esito tragico. Sulla quale sono in corso gli accertamenti del caso. Sembrerebbero esserci, infatti, alcune ombre che avvolgono la vicenda su cui le autorità competenti sono chiamate a fare piena luce. Ma andiamo con ordine. Il 29 ottobre scorso Michele Vitantonio, mentre era intento nella raccolta delle olive, è caduto rovinosamente e sfortunatamente da un albero. Battendo la nuca contro le radici di un albero e alcune pietre. Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno trasportato l’uomo presso il pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso. Dove gli sono state riscontrate fratture multiple molto gravi. Mentre era in pronto soccorso, non è dato sapere se il giorno stesso o quello successivo, gli si è creato un ematoma alla testa che lentamente si è esteso. Non essendo il Cardarelli provvisto, come noto, della neurochirurgia, ed essendo necessario un intervento per ridurre l’ematoma, l’uomo è stato intubato e trasferito presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo. Il 30 ottobre Michele era certamente in Puglia. L’uomo è entrato in coma sin da subito e il 12 novembre è deceduto. Rimarrà presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo sino a domani, giovedì 21 novembre, quando saranno celebrati i funerali che si terranno a Ripalimosani alle 11.30. Dal 12 novembre, giorno del decesso, ad oggi, sono state svolte le procedure indicate dalla magistratura e presumibilmente anche l’autopsia. Solo oggi, mercoledì 20 novembre, è stato concesso il nullaosta per i funerali.

Michele Vitantonio aveva compiuto 56 anni il giorno prima della sua morte, l’11 novembre, era nato e risiedeva a Ripalimosani. Quel tragico 20 ottobre stava raccogliendo le olive a Guardielfiera insieme ad un gruppetto di amici e parenti, come consuetudine del periodo.

Domani, giovedì 21 novembre alle 11.30, si terranno i funerali a Ripalimosani, paese dove Michele viveva.

Dall’esito degli esami si stabilirà se è stato fatto tutto il possibile per salvare la vita dell’uomo e se la rete dell’emergenza-urgenza abbia funzionato a dovere. dim