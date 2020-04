Muore don Pietro Fuoco, storico parroco di Rocchetta

Lo hanno trovato riverso a terra ne suo bagno, questa mattina, probilmente stroncato da un infarto fulminante. È morto così don Pietro Fuoco, 71 anni, storico parroco di Rocchetta a Volturno. Un sacerdote benvoluto da tutta la popolazione per il suo buon cuore e la generosità. Molto stimato anche dal vescovo Cibotti che lo aveva voluto al suo fianco negli uffici della Diocesi dove svolgeva il compito di economia. Una figura carismatica per l’intera Diocesi isernina. Numerosi i messaggi di cordoglio tra cui quelli del sindaco, Teodoro Santilli, e del vescovo stesso. Cibotti, stante il divieto di celebrare funerali pubblici per la pandemia, ha detto che andrà solo lui, a nome di tutta la diocesi, a rendere omaggio alla salma.