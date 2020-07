Muore annegato sul lungomare nord, oggi l’ispezione cadaverica

Verrà effettuata in giornata dai medici di Foggia l’ispezione cadaverica sul corpo di Andrea De Nigris, il 54enne morto nel pomeriggio di ieri, 7 luglio, tra le onde del tratto di mare del litorale nord di Termoli nei pressi della Torretta. Il 54enne era arrivato al mare con i compagni di una comunità di Campolieto di cui faceva parte per trascorrere qualche ora di svago in spiaggia ma dd attenderlo in acqua c’era la morte. Probabilmente quando Andrea è stato portato fuori dall’acqua il suo cuore aveva già smesso di battere. Non sono valsi a nulla i soccorsi del bagnino della torretta di salvamento e del 118 Molise arrivati con i volontari della Misericordia di Termoli. Sul posto è giunta anche la Guarduia Costiera che ora avrà il compito di ricostruire quanto accaduto in quei momenti.