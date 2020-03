Muore all’arrivo in ospedale, tampone dopo il decesso. Si attendono i risultati

REDAZIONE

Si attendono i risultati del test per la positività al Coronavirus effettuato ad un 51enne trasportata d’urgenza questa notte presso il Cardarelli di Campobasso e morta durante il tragitto. Il tampone è stato fatto quando la persona era già deceduta a seguito di una grave infezione respiratoria e non era tra i positivi al Covid-19. E’ salito inoltre il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva per un totale di 4 nel reparto di Malattie Infettive e 4 in Rianimazione.