Muore al Veneziale la donna con la fibrosi polmonare. La famiglia aveva lanciato una disperata richiesta d’aiuto

Sua figlia aveva chiesto aiuto a tutti, sua madre, malata gravemente ai polmoni, stava morendo e dal Cardarelli l’avevano trasferita alla terapia intensiva del Veneziale per evitarle anche il rischio contagio. Purtroppo la donna della provincia di Campobasso, 54 anni, non ce l’ha fatta, troppo grave la sua patologia, forse solo un trapianto l’avrebbe potuta salvare, ma non si è fatto in tempo. Non si trattava di Covid, ma di fibrosi polmonare, una patologia gravissima. L’appello disperato della figlia ha mobilitato tutti: organi di informazione e sanitari, ma non c’è stato niente da fare, pur se amorevolmente assistita in terapia intensiva, è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 21 marzo.

La disperata richiesta d’aiuto, purtroppo, non è servita (L’ARTICOLO QUI). La famiglia chiedeva un centro specializzato perché in Molise non è presente un reparto di pneumologia.