Muore al Pronto Soccorso. Aspettava un posto a Campobasso

Ennesimo triste episodio che testimonia l’emergenza sanitaria con cui si trova a combattere la nostra regione. È deceduta al Pronto Soccorso di Isernia una donna di 83 anni, leucemica e positiva al Covid, in attesa che si liberasse un posto al reparto infettivi di Campobasso. Solo nelle ultime ore la situazione del Cardarelli si è finalmente sbloccata, sono stati resi disponibili dei posti letto e così tutti i Covid positivi, ricoverati nell’apposita area grigia del Pronto Soccorso di Isernia, sono stati trasferiti a Campobasso. Tra loro anche un medico sessantenne di Venafro trasferito d’urgenza al Cardarelli con il casco per la respirazione indotta. Ma sempre dal Veneziale arriva un’altra notizia, quella del guasto all’apparecchiatura per i tamponi rapidi usata dal Pronto Soccorso per fare lo screening dei pazienti da ricoverare. Si resta in attesa in queste ore dell’arrivo da Campobasso di un’apparecchiatura sostitutiva.