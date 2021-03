Muore a Pescara maestro molisano di Karate

C. D.A. (queste le iniziali del nome) si trovava a Pescara per questioni di lavoro. In base alla ricostruzione di quanto accaduto, il 48enne di Isernia (viaggiava da solo) avrebbe perso il controllo della sua Alfa 156 all’uscita della seconda galleria di Montesilvano, sulla statale 714, andando prima a colpire il guard-rail sulla destra e subito dopo finendo contro le piazzole divisorie all’altezza della discesa da Montesilvano Colle. L’auto, dopo aver urtato queste piazzole, si è impennata andando a schiantarsi contro il muro laterale della destra. A causa del violento impatto l’uomo, maestro di Karate e investigatore privato molto conosciuto a Isernia, è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorritori del 118. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Piano d’Orta, quelli dell’ufficio infortunistica di Pescara e i vigili del fuoco con 2 squadre: una dei volontari di Montesilvano e una del Comando provinciale. Attualmente la salma è all’obitorio di Pescara in attesa dei parenti.