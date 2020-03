Muore a 52 anni, non era stato contagiato dal Coronavirus

Test negativo (post mortem) al Coronavirus per il 52enne di Duronia residente a Campobasso, che era stato portato al Cardarelli di Campobasso con sintomi riconducibili alla patologia e che sfortunatamente era deceduto al momento dell’arrivo al nosocomio regionale. Dunque è stato accertato che la causa del decesso non è attribuibile al contagio dal virus. Ricordato da tutti a Duronia come persona socievole e attaccata alla vita comunitaria del piccolo paese al confine fra la provincia di Campobasso e Isernia