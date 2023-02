Muore a 39 anni dopo un mese di agonia, la famiglia sporge denuncia: indaga la Procura

Autopsia sulla donna deceduta al Veneziale dopo un intervento chirurgico svolto al Cardarelli

Ancora una volta il Molise deve registrare un caso di presunta malasanità, un nuovo episodio che è costato la vita ad una donna 39enne di Montaquila che aveva subito un intervento chirurgico al Cardarelli di Campobasso. E’ morta in Rianimazione al Veneziale dopo un mese di agonia.

E’ il secondo caso in pochi giorni. Come non ricordare la morte all’ospedale di Termoli di un 46enne di Rotello che era andato in Pronto Soccorso a Termoli perché gli era caduto un peso sull’avanbraccio.

Ma veniamo al secondo caso in pochi giorni. Questa volta muore a Isernia, nel reparto di Rianimazione, dopo un mese di agonia, una 39enne di Montaquil,a che era stata operata in chirurgia al Cardarelli di Campobasso. Anche qui autopsia e indagini affidate alla Procura di Isernia, dopo la denuncia presentata ai Carabinieri di Isernia nei confronti del Cardarelli.