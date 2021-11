Muore a 33 anni, cordoglio a Filignano per la scomparsa di Stefania Bucci

Aveva solamente 33 anni Stefania Bucci, professionista di Filignano, che lavorava e viveva con la sua famiglia a Roma. Questo pomeriggio un malore improvviso l’ha portata via ai suoi affetti, al caro marito e alla piccola figlia. Una tragica fatalità che ha colpito tutta la comunità Filignanese. Dolore e rimpianto che in tanti stanno mostrando sui social, come avevano già fatto, solo pochi anni fa, qundo scomparve suo padre, il compianto Giovanni Bucci, ex presidente della Cassa Edile del Molise ed imprenditore molto conosciuto in tutta la regione.