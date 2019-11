Muore a 30 anni durante il rave party, indagini in corso. Si attende autopsia

A perdere la vita Moira Piermarini, molto conosciuta a Campobasso. Il dramma durante un evento non autorizzato a Livorno

Era molto conosciuta a Campobasso dove aveva lavorato a lungo Moira Piermarini, la 30enne originaria di Roma ma che da tempo viveva in Toscana. La ragazza sarebbe stata ritrovata senza vita all’interno di un capannone dove ad Halloween si era svolto un rave party che aveva attirato centinaia di persone da tutta Italia. Il rave party che era andato avanti per alcuni giorni si era svolto all’interno dei capannoni della ex Trw, la fabbrica che produceva sterzi per auto nella zona di Livorno e si trattava, stando a quanto affermato dalla Questura di Livorno e riportato sui maggiori organi di informazione nazionale, di un evento non autorizzato. Moira, stando alle prime informazioni, per circa un anno aveva vissuto a Campobasso dove era molto conosciuta e aveva lavorato come parrucchiera, lo stesso lavoro che svolgeva anche a Livorno. Tanti quelli che si ricordano di lei nel capoluogo del Molise. Cosa ci facesse Moira all’interno di quel capannone e come possa essere morta non è ancora chiaro. Si attendono i risultati dell’autopsia che si terrà nei prossimi giorni per capire quello che possa essere successo negli ultimi minuti prima della morte. Sul rave party era intervenuto anche il sindaco di Livorno che aveva definito la questione «molto seria dal punto di vista dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini coinvolti», tanto che la stessa Questura era intervenuta nella zona per tentare di arginare gli ingressi nello stabilimento abbandonato. L’ex fabbrica al momento è stata posta sotto sequestro in attesa di tutti gli accertamenti del caso. Moira era figlia di un poliziotto in pensione da qualche anno. L’area dove è stata ritrovata la salma è stata isolata. Sul posto assieme agli agenti della Squadra Mobile è intervenuto anche il magistrato. Gli investigatori avrebbero ascoltato alcuni testimoni per stabilire se la 30enne sia morta nello stesso punto in cui è stato trovato il corpo.