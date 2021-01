Municipio di Frosolone chiuso per Covid 19

Decisione radicale di Felice Ianiro, sindaco di Frosolone, che ha chiuso la sede municipale dopo aver avuto la notizia che un dipendente del comune era risultato positivo al tampone del Coronavirus. Per fortuna, l’impiegato è asintomatico, ma per prudenza Ianiro ha deciso di chiudere comunque il Comune e disporre la sanificazione di tutto l’immobile che ospita i suoi uffici. Sabato ci sarà un nuovo test per tutti i dipendenti, messi per cautela in smart Working, e se sarà negativo, lunedì prossimo il Comune riaprirà regolarmente gli uffici. Intanto la situazione del cluster di Frosolone ispira tranquillità, infatti i positivi sono una cinquantina, per lo più asintomatici, e lo stesso sindaco parla di percentuali assolutamente nella norma, rispetto ad una popolazione di circa tremila abitanti.