Municipale, il saluto del sindaco Ruscetta al Capitano Liberato Colalillo

«Carissimo Liberato – si legge in una nota del sindaco di Bojano, Carmine Ruscetta – permettimi di chiamarti così confidenzialmente in nome della lunga amicizia che ci lega da tantissimi anni. Ora che lasci il tuo relativi servizio vorrei esprimere i miei più vivi ringraziamenti, anche a nome di tutta l’amministrazione che mi onoro di presiedere. Ricordo il periodo in cui hai preso servizio presso la nostra Polizia Municipale in una città che all’epoca vedeva uno sviluppo urbanistico importante con i compiti ed oneri di una viabilità in espansione e del controllo dell’intero territorio di Bojano. Nella tua lunga esperienza di Comandante prima e di Capitano poi, della nostra Polizia Municipale insieme al costante impegno nell’applicazione delle norme previste dal Codice e in difesa delle Istituzioni, hai sempre profuso le migliori energie e non ti è mai mancato l’aspetto umano, la disponibilità al dialogo e alla comprensione nei confronti dei cittadini. La città tutta perde il contributo di un uomo che ha fatto del proprio Servizio una scelta di vita. Di sicuro anche da pensionato saprai dare un contributo in termini di azioni ed idee del quale fin ora ti ringrazio personalmente. Ci lasci un bel biglietto da visita, ovvero di un uomo partecipe fino in fondo dei problemi della nostra città e orgoglioso del suo Corpo dei Vigili Urbani. Oggi ti appresti ad iniziare una nuova fase della tua vita con la meritata Pensione. Avrai certamente più tempo da dedicare alla tua famiglia, ai tuoi hobby, al piacere delle tue lunghe, amate passeggiate. Di certo ti accompagneranno la nostra stima, il nostro affetto e il nostro ringraziamento».