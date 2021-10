“Municipale, continua l’attività di controllo nell’ambito delle varie attività istituzionali”

«Un’attività costante e quotidiana quella della Polizia Locale di Campobasso in questi primi nove mesi dell’anno che ha sicuramente permesso una raccolta di dati importanti e dettagliati in virtù di un lavoro di controllo del territorio che il comandante Luigi Greco ha provato a sintetizzare per dare uno spaccato di quanto i suoi Agenti fanno in città. “Basti pensare solo a quanto è stato messo in campo dal personale del nostro Corpo di Polizia municipale per le attività di controllo relative al Covid, soprattutto nei primi mesi di questo 2021. – ha specificato il comandante Greco – Sono stati, infatti, in totale, ben 1.326 le unità impiegate a questo scopo, per un totale di 9.192 persone controllate; 7.577 i veicoli controllati, mentre 4.739 sono stati gli esercizi pubblici controllati e 4.570 le autocertificazioni controllate”. “Ma è stata intensa anche l’attività per quanto riguarda i controlli e le relative verbalizzazioni sui rifiuti – ha spiegato il comandante – con un totale di 202 verbali fatti (dato aggiornato al 6/10/2021) a fronte di ben 802 persone controllate. Significativa poi l’attività di controllo del territorio realizzata (anche) attraverso l’esecuzione di posti di controllo che rilevano maggiore incisività visiva, in particolare nelle ore serali, mirati a garantire la sicurezza stradale. In totale, nei mesi da gennaio a settembre 2021, sono state – spiega Greco – 281le pattuglie automontate impiegate per l’esecuzione di postazioni di controllo, con n. 56 contestazioni immediate per violazione delle Norme di comportamento di cui al Titolo V del CdS. Tale dato non tiene conto delle postazioni di controllo effettuate dalle pattuglie in O.P. (ordine pubblico) con turno 18/24 e disposte, con Ordinanza di servizio del Questore, durante le restrizioni alla libera circolazione perCOVID-19, nel corso di tutti i fine settimana (venerdì e sabato), ancora in corso con controlli mirati congiunti sulle zone della movida. Come attività di Polizia Stradale, ben 158 sono stati i rilievi di incidenti stradali assunti, 62 di questi con feriti, 95 con danni ai mezzi e 1 con esito mortale. I verbali accertati per violazioni al CdS sono stati, fino al 31 agosto, 8.689; 173 sono stati i verbali che hanno comportato decurtazioni di punti, 121 le rimozioni veicoli effettuate, 6 le patenti di guida ritirate e 5 i veicoli sequestrati. Ci sono stati anche accertamenti, come quello avvenuto il 3 settembre scorso e che ho condotto personalmente, – dichiara Greco – che ci hanno permesso di contestare al titolare di un esercizio commerciale (pescheria), l’avvio dell’attività di vendita al pubblico, iniziata sin dal gennaio 2013 senza aver presentato la SCIA al Comune di Campobasso, in violazione delle norme in materia previste dal d.lgs. 59/2010 (art. 65) e dal decreto Bersani d.lgs. 114/98 (artt. 7,22, comma 1). Ovviamente poi, in questo caso, con separati atti si è provveduto a notiziare il Comando Provinciale della GdF per i profili di rispettiva competenza tributaria e fiscale a carico del titolare della predetta attività. Questi citati – ha detto il comandante Greco in conclusione – sono solo alcuni aspetti dei molteplici profili di competenza della Polizia Municipale, aspetti che troveranno adeguato spazio nella Relazione di fine anno da illustrarsi in occasione della Festa delle Polizie Municipali d’Italia che ricorre il 20 gennaio (Festa di San Sebastiano)».