Multe fino a 5mila euro per chi usa il riscaldamento a legna. Quello che c’è da sapere

Chi accenderà il camino rischia di incorrere in multe fino a 5mila euro se si usano stufe o camini a legna con una potenza al focolare fino a 10kW. Come riporta Sky Tg24 mentre la guerra in Ucraina continua, anche la crisi energetica non sembra accennare a finire. Il prezzo delle materie prime e delle bollette rimane alto, e così c’è chi sta pensando o si è già attrezzato per mantenere la temperatura di casa con metodi alternativi al gas. Uno di questi è il riscaldamento a legna.

In alcune regioni esistono però limiti stringenti e sanzioni, per assicurare che gli impianti non emettano troppo inquinamento.

In alcune parti d’Italia, infatti, si rischia di incorrere in multe fino a 5mila euro se si usano stufe o camini a legna con una potenza al focolare fino a 10kW. A mettere questi paletti sono norme fissate da città e anche regioni, ben prima dell’attuale crisi energetica e con lo scopo di contenere le emissioni nocive.