Multe ai No vax over 50, in arrivo seconda tranche di sanzioni

In totale ne sarebbero state comminate 1 milione e 200mila. Chi non è in regola ha 60 giorni di tempo per pagare la multa

E’ in arrivo la seconda tranche di multe indirizzate agli over 50 non vaccinati contro il Covid. Lo si apprende dal ministero della Salute che spiega come le prossime 600mila multe si aggiungeranno alle 600mila già spiccate il mese scorso: in totale sarebbero state comminate 1 milione e 200mila sanzioni ai no vax.

Nelle prossime settimane sarebbe in arrivo una terza tranche.

Complessivamente secondo gli ultimi dati raccolti da Gimbe in Italia sarebbero oltre un milione e 800mila gli italiani non vaccinati al netto di coloro che hanno sviluppato la malattia da meno di 4 mesi e non sono pertanto “vaccinabili”.

Gli over 50 che ricevono l’avviso da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione hanno 10 giorni per presentare i documenti che dimostrano il rispetto dell’obbligo vaccinale mandando una email alla propria Asl di residenza dimostrando l’esenzione, la vaccinazione all’estero o una infezione da covid (occorre inviare il risultato del tampone). Poi occorre comunicare all’Agenzia di riscossione di aver trasmesso i documenti alla Asl. Chi non è in regola ha invece 60 giorni di tempo per pagare la multa.