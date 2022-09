Multe a raffica, tensioni a Campobasso: «Clima di terrore insostenibile»

Cittadini esasperati: «Agenti pronti a multarti a cui non puoi rivolgere nemmeno la parola per chiedere spiegazioni che ti ritrovi sopraffatto da arroganza e supponenza»

Il clima di tensione, per strada, è palpabile. E non si respira certamente un’aria buona nelle ultime settimane per le vie di Campobasso. A causare l’inasprimento della situazione e il nervosismo degli automobilisti, le multe a raffica che stanno fioccando da qualche tempo nel capoluogo di regione.

Sono numerose le segnalazioni, raccolte dalla nostra redazione, che raccontano in primis di un atteggiamento poco gentile (eufemismo) degli agenti della Polizia Locale, come amano essere chiamati.

Si lamenta un clima di terrore, assenza di avvisi “con il fischietto”, come è sempre avvenuto, ma soprattutto arroganza, supponenza e mancanza di dialogo.

Superfluo sottolineare come il rispetto delle regole, e in questo caso del codice della strada, non sia in discussione, e ci mancherebbe altro. Ma i cittadini fanno riferimento principalmente a quelle situazioni che non creano alcun problema alla circolazione o arrecano danno o pregiudizio ad altri. Soprattutto quando poi l’infrazione avviene per pochi secondi. E ci si ritrova multati senza nemmeno aver udito l’avvertimento del classico fischietto.

E’ quello che sta succedendo da un po’ di tempo a Campobasso. E i cittadini sono quasi all’esasperazione: «C’è un clima di terrore insostenibile – afferma Marco alla nostra redazione. Agenti pronti a multarti a cui non puoi rivolgere nemmeno la parola per chiedere spiegazioni che ti ritrovi sopraffatto da arroganza e supponenza. E’ giusto far rispettare le regole – prosegue il cittadino di Campobasso – ma è sempre opportuno utilizzare l’intelligenza e valutare l’opportunità, delle prevaricazioni non sappiamo che farcene e soprattutto in questa città non ci sono mai state. E’ evidente che qualcuno vuole fare cassa e qualcun altro utilizza metodi non propriamente ortodossi.»

Altri cittadini lamentano una segnaletica poco chiara e mancanza di rispetto. «Anche quando hai “pass” sul cruscotto e stai svolgendo il tuo lavoro o sei alle prese con un neonato, non vogliono sentire ragioni. Ma soprattutto stanno effettuando multe anche dove la segnaletica è poco chiara, a detta di altri colleghi. E poi non avvisano – conclude Rachele – ti multano e basta.»

Insomma un clima di tensione che certamente non fa bene a Campobasso e alla serenità dei suoi cittadini alla guida. Maggiore gentilezza e un esercizio appropriato dell'intelligenza, potrebbero far bene a tutti.