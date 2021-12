Multe a raffica alle auto in sosta nell’area del centro vaccinale del Cardarelli

Un lettore scrive al Quotidiano e lancia una proposta che va oltre il risentimento

CAMPOBASSO. Vaccini anti Covid e multe. Apparentemente un binomio che nulla ha a che fare con questo periodo di pandemia e di campagna di prevenzione contro il virus. Eppure un nesso esiste e ce lo fa notare un nostro lettore il quale ha segnalato ciò che è accaduto questa mattina (2 dicembre) nel centro vaccinale del Cardarelli e più precisamente nell’area del parcheggio che mai come oggi era intasata.

Un ingorgo di auto dovuto al gran numero di persone che si recavano nell’hub per vaccinarsi.



“Oltre ad aver dovuto fare una fila lunghissima, nonostante la prenotazione ad orario – scrive il nostro lettore – a conclusione del tutto, ci siamo presi anche la multa per il parcheggio in strada, perché, siccome alcune auto avevano occupato l’area di manovra dell’autobus, sono stati chiamati i Vigili Urbani i quali, arrivati sul posto, hanno provveduto a sanzionare le vetture parcheggiate per strada; ora ditemi Voi, visto che lì parcheggi non ce ne sono e che i parcheggi dell’ospedale già erano occupati, dove dovevamo mettere le auto?”.



Interrogativo più che lecito dato che sarebbe impossibile ipotizzare che quanti devono recarsi al Cardarelli lo facciano con l’autobus urbano. Ma c’è di più, perché il nostro lettore, oltre al risentimento per le multe, lancia una proposta che non è del tutto peregrina:



“Noi la multa la pagheremo, ma così facendo, i vigili potrebbero fare multe a tutti, anche a persone che non sono in grado di poter pagare. Allora creassero un area dove per poter vaccinare tutti con dei posti auto, dislocassero tutto alla Cittadella dell’Economia (zona Selvapiana) aumentando il servizio”.