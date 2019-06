Multa e patente ritirata per un 39enne positivo all’alcol test

TERMOLI

Un 39enne di Termoli, nel corso dei controlli alla circolazione stradale e di accertamento del tasso alcolemico a cui è stato sottoposto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, è stato trovato con un valore nel sangue di 0,60 g/l. Immediata è scattata la multa di 725,00 euro e la conseguente segnalazione all’Autorità Prefettizia per i provvedimenti relativi alla patente di guida, già ritirata.

L’attività di prevenzione ha prodotto ottimi risultati con favorevole riscontro da parte dei cittadini. I veicoli controllati sono stati 87 e 92 in totale le persone identificate.

I controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri proseguiranno anche nel corso della settimana, volti – come di consueto – alla prevenzione dei furti e contro il patrimonio sia pubblico che privato.