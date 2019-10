“Mozart a casa di Tito Mattei”, incontro al Museo Sannitico

Lo storico Mario Ziccardi ha ricordato la figura del prodigioso pianista e maestro d’orchestra campobassano

Dopo il primo sold out di ieri, sabato 12 ottobre, de “Le Nozze di Figaro” al Teatro Savoia di Campobasso, questa mattina al Museo Sannitico di Via Chiarizia si è svolto un incontro dal titolo “Mozart a casa di Tito Mattei”. L’evento è stato organizzato nell’ambito della settima edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Lo storico Mario Ziccardi, dell’associazione Opificio Culturale, ha parlato del prodigioso pianista campobassano, Tito Mattei, nato nel 1839, che divenne sin da giovane un compositore e direttore d’orchestra, poi nominato direttore d’orchestra del “Royal Italian Opera” di Londra. Un prodigio Tito Mattei, al pari di Mozart, che il baritono, regista nonché ricercatore e direttore artistico Nicola Ziccardi ha promesso, al pubblico presente questa mattina al Museo Sannitico, di far conoscere meglio dal punto di vista musicale attraverso un futuro progetto che spera di realizzare proprio a Campobasso, luogo di nascita del grande Tito Mattei. Presente all’incontro di questa mattina anche Luca Fatica dell’associazione culturale Arturo Giovannitti e l’Associazione culturale di Campobasso La Mantigliana, attiva dal 2012 nel campo della ricostruzione sartoriale del tradizionale modo di vestire a Campobasso con particolare riferimento al periodo storico compreso tra il XVII e il XIX secolo,

La mattinata è stata allietata da alcuni intermezzi musicali, accompagnati al piano da Giusi Fatica, con i soprani Laura Di Rito, Chiara Di Rito, Minyoung Park, Emanuela Bontempo, Teresa Krugl e il tenore Eros Antonelli.

Il finale musicale è stato affidato a tutto il gruppo dei cantanti dell’Opera “Le Nozze di Figaro”.