Movimento Cinque Stelle, avanzano i nomi di Nick Di Michele e Ottavio Balducci

Parlamentarie Grilline, da oggi stop alle autocandidature, da lunedì 16 si vota sulla piattaforma. In Pole, Nick Di Michele alla Camera e Ottavio Balducci al Senato, ma dovranno ricevere il via libera dalla Rete, perchè in lizza non ci sono solo loro. Per Nick Di Michele si tratterebbe di una nuova ribalta politica, essendo già stato un combattivo consigliere comunale Grillino a Termoli. Ora vive a Parma, dove è comandante delle guardie carcerarie del locale penitenziario, ed il suo nome è fortemente caldeggiato dagli attivisti del Basso Molise, che lo hanno sempre portato ad esempio per coerenza e affidabilità. Ma Nick Di Michele è una bandiera del Movimento Cinque Stelle non solo a Termoli, ma in tutto il Molise, per aver contribuito a farlo nascere e prosperare in termini elettorali.

Per Ottavio Balducci, invece, più che di una candidatura di bandiera, si può parlare della proposta di partecipazione di un esponente di spicco della cosiddetta società civile. Balducci è un avvocato civilista di Isernia, molto conosciuto e stimato negli ambienti legali del capoluogo pentro, ma è anche amico personale di Beppe Grillo, che ha ospitato nella sua casa di Isernia, nonché corregionale e collega di Giuseppe Conte, pure lui avvocato civilista, a cui lo lega uno stretto rapporto amichevole e professionale.

Insomma due ”nomi pesanti” che hanno tutta l’ambizione di provare a farcela, uno alla Camera e l’altro al Senato.

Intanto nel Centrosinistra, dopo l’addio di Calenda, il Pd tenta di riorganizzare un’alleanza che sia competitiva. Ai nomi di Caterina Cerroni, si aggiungono quelli di Maria Teresa D’Achille e Sara Ferri, in rappresentanza di Fratoianni, che potrebbe essere candidata al Maggioritario Senato. Dicono che Facciolla vorrebbe sfilarsi dalla competizione, per puntare tutto sulla Regione, come la Fanelli, ma sarà difficile che il segretario regionale del Pd possa abbandonare la nave sul molo di partenza. Tutto sommato è lui il volto del Pd molisano, il portabandiera. Vedremo.

Nel Centrodestra, l’Udc insiste con Micone, per il maggioritario Senato, ma con scarse speranze di successo. La candidatura di Filoteo Di Sandro è blindata. Vincenzo Niro però non vuole rinunciare al Senato e le indiscrezioni dicono che, dopo aver capito che Di Sandro non si tocca, potrebbe sfidarlo al maggioritario con Azione di Carlo Calenda. Ma per ora sono solo voci. Si continua a trattare sul banco e sottobanco. (Redis)