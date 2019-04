MoVimento 5Stelle, arriva la certificazione della lista per le amministrative

REDAZIONE TERMOLI

Il nulla osta è arrivato giusto in tempo per i festeggiamenti del compleanno del candidato sindaco, Nick Di Michele. Sì perché ieri sera gli organismi nazionali del MoVimento 5Stelle hanno rilasciato la certificazione che permetterà alla lista pentastellata di concorrere con i suoi 24 candidati consiglieri alle elezioni del 26 maggio. Si tratta di un passaggio formale ma necessario secondo quello che è l’ordinamento interno dei 5Stelle. Un nulla osta che in basso Molise stavano attendendo con ansia per dare il via libera definitivo alla campagna elettorale mentre continuerà fino a sabato il “Firma Day”, l’iniziativa organizzata per raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione della lista alle prossime amministrative che i pentastellati hanno deciso di fare tra la gente attraverso il banchetto organizzato in via Adriatica. Un passaggio come detto formale ma necessario per consentire l’utilizzo del simbolo alle prossime amministrative. A spiegarlo è stato lo stesso Di Michele. «Con la certificazione il MoVimento 5Stelle Termoli potrà utilizzare ufficialmente il simbolo. Un momento bello da condividere con i candidati e con gli attivisti. La città – ha affermato Di Michele – merita una amministrazione nuova, merita cittadini al fianco dei cittadini. Possiamo rendere questa città, sicura, bella ma sopratrutto consapevole delle difficoltà di tutti. Noi vogliamo una Termoli felice, e ci metteremo tutto l’impegno possibile. #AmministrareXCambiare».