Movimento 5 Stelle, pubblicati i nomi di chi correrà alle parlamentarie: ecco i molisani

Oltre 2 mila candidati. Tutti pronti a correre per le Parlamentarie che si apriranno il 16 agosto. Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato l’elenco dei nomi degli iscritti che parteciperanno a queste prime selezioni, anche se alcuni posti dovrebbero essere già bloccati. Insieme ai nomi, il M5s ha messo a disposizione anche uno strumento di ricerca dove si può vedere la zona per cui si propone il candidato. Giuseppe Conte ad esempio sarà candidato per la Camera nel Lazio.

Nessun nome di rilievo in Molise ad eccezione del consigliere comunale di Termoli Nik Di Michele, anche a cause dell’impossibilità di autocandidarsi da parte di chi ha carica elettive: regola che ha messo fuorigioco i consiglieri regionali.

Ecco gli autocandidati in Molise

Camera

Annamaria Belmonte (Campobasso)

Pasquale Casmirro (Campobasso)

Nicolino Di Michele (Ururi)

Riccardo Di Palma (Campobasso)

Rosanna Evangelista (Isernia)

Nicolangelo Giampaolo (Campobasso)

Giuseppe Iuliani Iemma (Isernia)

Iliana Onesti (Cerro al Volturno)

Leonardo Varone (Isernia)

Ezio Zara (Biel)

Senato

Ottavio Antonio Balducci (Molfetta)

Maria Del Mirto (Isernia)

Augusta Di Giorgi (Napoli)

Nicola Di Placido (Isernia)

Claudio Paolone (Termoli)

Pietro Terzano (Termoli)