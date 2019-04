Movimento 5 Stelle, presentato il programma elettorale per Campobasso 2019-2024

CAMPOBASSO

Dopo mesi di incontri, dibattiti e discussioni, il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato il programma elettorale con cui si propone di amministrare la città di Campobasso per il quinquennio 2019-2024. «Un programma che parte dal lavoro svolto già 5 anni fa ed arricchito dall’esperienza maturata dai nostri quattro consiglieri di opposizione e dai tanti cittadini che nel contempo si sono avvicinati al nostro progetto, contribuendo in maniera critica e propositiva alla sua maturazione» hanno spiegato dal movimento. «Un documento che si fonda sulla volontà rinvigorita di porre al centro dell’attenzione temi già ben rimarcati nelle elezioni 2014 come l’edilizia scolastica, la viabilità, il governo del territorio, l’ambiente, la mobilità sostenibile, il commercio in centro città, il sostegno alle fragilità, l’inclusione per gli immigrati, le politiche di genere, l’apertura verso temi etici e la lotta agli sprechi» hanno spiegato. «Ci siamo concentrati sulla necessità di offrire una proposta innovativa e ambiziosa, ma che, al tempo stesso, fosse attuabile e pragmatica, che partisse da una lettura analitica e reale delle congiunture socio-economiche attuali, per arrivare a definire una propria strategia per modellare insieme un futuro nuovo e diverso per la città di Campobasso». Il programma dei pentastellati si compone di 3 sezioni. «La prima, in cui vengono presentati la visione, i principi e le modalità attuative attraverso cui ci proponiamo di amministrare la città. La seconda in cui vengono proposte tavole e progetti che vanno intesi come basi progettuali su cui incardineremo la nostra azione. La terza sezione è quella in cui vengono riassunte le azioni e gli interventi con cui ci proponiamo di attuare la trasformazione desiderata composta da cinque aree tematiche: le nostre ‘5 stelle’ per rendere Campobasso una vera città capoluogo, efficiente, verde, per tutti e contemporanea» hanno concluso dal movimento.