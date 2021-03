Movimenti in Questura: il dottor Marco Graziano nuovo capo della Mobile. Cambia anche il vertice della Polpost

Tempo di “movimenti” al vertice degli uffici investigativi della Questura di Campobasso. Di movimenti e di novità perché tira aria di cambiamento nella Squadra Mobile, alla Polizia Stradale e nella Polizia Postale e delle Telecomunicazioni. Il Vice questore Raffaele Iasi (a destra nella foto), attuale capo della Squadra Mobile cederà il posto a dottor Marco Graziano (al centro), già dirigente del compartimento della Polizia Stradale del Molise. Lascia anche, per un nuovo incarico, il dirigente della Polizia Postale, il dottor Gabriele Di Giuseppe (a sinistra nella foto).

Il dottor Iasi torna nella sua Lecce dopo aver prestato servizio come dirigente in Molise, prima presso la Scuola Allievi “Rivera” di Campobasso” e per quasi 10 anni al vertice del massimo ufficio investigativo della Questura del capoluogo. Al suo posto un molisano doc che ha costruito la sua carriera partendo dalla Scuola Allievi: il dottor Marco Graziano.