Movimenti e ‘ombre’ rilevati dai droni, si rafforza l’ipotesi che Nicole non fosse sola

Continuano serrate le indagini sul giallo della scomparsa della piccola di Sant’Angelo Limosano. Almeno venti le persone ascoltate dai Carabinieri. Vicini alla svolta?

Continuano serrate le indagini sul giallo della scomparsa della piccola Nicole.

Almeno venti le persone, tra parenti e persone vicine alla famiglia, ascoltate dai Carabinieri di Bojano e del Nucelo Investigativo di Campobasso. Si tratta, come già spiegato, di cittadini di Limosano e Sant’Angelo, a colloquio con i militari in qualità di testimoni o persone informate sui fatti.

Sotto la lente anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza del paese, una in realtà, quella installata in piazza che riprenderebbe la mamma di ritorno a casa insieme ai due figli, mentre il papà entrare in un bar per un caffè per poi uscire e raggiungere una seconda attività. Poco distante dalla prima.

Fin qui la ricostruzione è chiara e lineare, ciò che invece è ancora avvolto nel mistero è quello che è accaduto qualche ora dopo, quando erano da alcuni minuti trascorse le 23 (ora in cui è stato lanciato l’allarme), ma della piccola non si avrebbero già più tracce dalle 22.

Cos’è accaduto? Dov’è andata Nicole? E soprattutto, era sola? O in compagnia di qualcuno?

Domande a cui solo parzialmente si è trovata risposta. Ecco perché gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Campobasso che ha iscritto – come atto dovuto – la mamma sul registro degli indagati per abbandono di minore, stanno vagliando le diverse ipotesi, analizzando in maniera certosina gli elementi acquisiti nel corso di queste due settimane: testimonianza, tabulati telefonici, video delle telecamere, piantine della zona che circonda contrada Fonte San Pietro e immagini dei droni molecolari che hanno sorvolato l’area per 14 ore, fino al momento del ritrovamento della bimba.

E’ proprio in questi filmati registrati dall’occhio elettronico che potrebbero nascondersi particolari significativa all’indagine: sarebbero stati individuati dei movimenti nella zona ‘battuta’ in volto dai droni, delle ‘ombre‘ come ha spiegato la giornalista de “La Vita in Diretta” nel corso del collegamento di venerdì pomeriggio.

E se questo venisse confermato significherebbe che quella notte Nicole non era sola, almeno un’altra persona era insieme a lei, smontando la pista dell’allontanamento volontario, ipotesi a cui in tanti in paese (nonno Nicola in primis) nonché gli organi inquirenti non credono. Se così non fosse, in effetti, il caso sarebbe già chiuso da un pezzo.

Eppure c’è chi come lo zio della bambina è convinto che sua nipote abbia fatto tutto da sola. Già in precedenza aveva visto Nicole di sera, gironzolare intorno alla villetta di contrada Fonte San Pietro, particolare che per lui proverebbe il fatto che la bimba non aveva paura del buio, di conseguenza sarebbe potuta allontanarsi tranquillamente anche di notte. E da sola.

Altri invece non credono affatto che sia opera di una creatura di 5 anni, sostenendo fermamente il coinvolgimento di una seconda persona.

Siamo ad un bivio, ma la svolta potrebbe essere davvero ad un passo.