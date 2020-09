‘Movidacovidfree’, test sierologici gratuiti a Isernia

Isernia sarà una delle tappe della “MovidaCovidfree”, la campagna sanitaria voluta dalla Regione Molise e dall’Asrem, che prevede l’effettuazione gratuita di test sierologici per la ricerca di anticorpi Covid-19. La campagna è stata indetta in occasione della “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita” ed è rivolta alla popolazione residente, in età compresa tra i 18 e i 35 anni.Gli screening sierologici si effettueranno nella giornata di sabato 26 settembre, dalle ore 19 alle ore 23, in piazza Celestino V, presso una tenda della Protezione Civile che ospiterà il personale medico e paramedico che procederà ai test.«Invito tutti i giovani residenti ad approfittare della possibilità di effettuare lo screening gratuito – ha dichiarato il Sindaco Giacomo d’Apollonio –. Sarebbe un tangibile segnale di responsabilità, per la personale e altrui sicurezza sanitaria rispetto al Covid-19. Plaudo a questa apprezzabile iniziativa della Regione Molise e dell’Asrem, che per l’intero periodo epidemico hanno costantemente dimostrato efficienza decisionale e operativa. La prima tappa della campagna MovidaCovidfree si è tenuta a Campobasso con pieno successo. Confido che lo stesso accada a Isernia, certo della sensibilità e della collaborazione dei miei giovani concittadini».