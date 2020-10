MovidaCovidFree, Florenzano (Asrem): risposta incredibile

Sensibilizzare i giovani alla problematica del contagio Covid, renderli partecipi e fare in modo che il virus abbia vita difficile in termini di contaminazione soprattutto in quella fascia di età che è più a rischio. Ecco come ha commentato il dg Asrem, Florenzano, relativamente all’iniziativa MovidaCovidFree che ieri sera (sabato 3 ottobre) ha fatto tappa a Termoli:



“Un’incredibile risposta quella che i giovani di Termoli e tutta la città hanno dato per l’ultimo appuntamento di MovidaCovidFree, l’evento pensato da Asrem e Regione Molise per sensibilizzare e promuovere i giusti comportamenti di prevenzione contro il Covid.



Ringrazio il presidente Donato Toma per la sensibilità, il sindaco Francesco Roberti per la vicinanza, tutto il personale del Distretto di Termoli per l’organizzazione impeccabile e il personale delle associazioni che hanno lavorato senza sosta. Un successo di tutti per cercare di battere un nemico subdolo e pericoloso”.