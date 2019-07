Movida violenta, condanne ridotte in Appello

CAMPOBASSO

Movida violenta a Campobasso. Ridimensionata la responsabilità penale in maniera netta, in relazione al teorema d’accusa di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso, già eliminata in sede di primo grado, ma con pesanti condanne comunque inflitte. In particolare per M. C. difeso dall’avvocato Carmine Verde, la condanna è stata più che dimezzata avendo la corte d’appello rielaborato la sentenza di primo grado, derubricando in tentativo il reato di estorsione contestatogli. Riduzione di pena anche per L. C. sempre difeso dall’avvocato Carmine Verde condannato a soli 4 mesi con la conferma della sospensione condizionale della pena, mentre è stata azzerata la pena del Sig. G. E. difeso dall’avvocato Alessio Giuseppe Verde per mancanza della condizione di procedibilità, accogliendo in pieno le tesi difensive.