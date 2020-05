Movida “sfrenata”, Roberti tira dritto: «Zero lamentele, non si può rischiare»

Niente più bottiglie da asporto anche dopo il lockdown e un controllo costante da “pugno duro” nei confronti di una movida fin troppo sfrenata. E’ quanto affermato dal sindaco di Termoli Francesco Roberti nel corso di una diretta Facebook. Sotto la lente quanto accaduto sabato che ha scatenato un vespaio di polemiche sui social e ha costretto lo stesso Roberti a firmare l’ordinanza che da questa sera, 25 maggio, chiude i bar alle 23. Una decisione che, ovviamente, ha scatenato anche il malcontento dei commercianti del resto del centro di Termoli quello dove, per intenderci non si sono verificati gli assembramenti che, ricordiamo, non sono consentiti dalla legge anche se si è in fase 2. Alcuni commercianti avevano deciso anche di scrivere alle istituzioni per chiedere un aiuto e di intensificare i controlli. Roberti non ci sta e ha deciso di battere il pugno contro le attività che si sono lamentate di una ulteriore penalizzazione da parte dell’amministrazione comunale. «Bisogna accontentarsi e fare tutti sacrifici – ha affermato Roberti – se scoppia un nuovo cluster saremo costretti tutti a richiuderci. Ci sono gli ambulanti che non lavorano da tre mesi, cosa dovrebbero dire se dovesse scoppiare un nuovo cluster? Buttiamo all’aria tutto quello che è stato fatto perché ci sono quattro bar al centro di Termoli che sono messi alla stregua di tutti? C’è gente che non lavora da tre mesi – ha proseguito Roberti – dobbiamo iniziare a tenere il profilo basso. Non credo che inizierà la stagione estiva con questa mentalità oggi vanno tutelate le attività». Più controlli, quindi, non solo sui ragazzi «che si possono dimenticare di andare in giro con la bottiglia in mano», ma anche verso le attività commerciali «che non potranno più vendere alcolici da portare via. Se le persone vogliono bersi una bottiglia trovano un tavolino libero e si siedono al bar. Non è una stagione estiva normale, siamo in una situazione anormale». Pugno duro anche contro i centri commerciali «che devono chiedere la carta di identità ai ragazzi per verificarne l’età. L’estate ancora non inizia. Ci arriva molta gente di Milano che vuole passare la stagione a Termoli il Molise è appetibile in questo momento di Covid molte persone stanno prenotando la casa al mare e allora noi nel mese di maggio e giugno con calma cerchiamo di comportarci in una certa maniera. A luglio si apriranno i bar alle 24 ma adesso è importante arrivare nel mese di giugno che i ragazzi smetteranno anche di seguire la scuola e ce li ritroveremo tutti fuori anche nel corso della settimana in giro per Termoli è bene andare in maniera graduale verso una riapertura. Io non avevo posto alcun orario ai locali commerciali perché volevo fare una prova ho visto che le condizioni non sono sostenibili e quindi se gli altri Comuni non riaprono i locali per un tempo più lungo Termoli sarà sempre piena. Non può essere questo».