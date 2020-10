Movida responsabile e controlli: in tanti hanno compreso l’importanza delle mascherine (LE FOTO)

Polizia, carabinieri, finanza e municipale nella serata tra sabato 10 e domenica 11 ottobre hanno presidiato le strade del capoluogo, concentrando la propria presenza soprattutto in prossimità dei luoghi di ritrovo dei più giovani. Questo per verificare il rispetto delle ultime disposizioni adottate per cercare di fermare la continua risalita dei contagi legati alla diffusione del Coronavirus. Le forze dell’ordine, dunque, hanno effettuato controlli in diverse zone della città. Da registrare, come nota positiva, il fatto che tanti giovani, e non solo, hanno indossato le mascherine. L’aumento dei contagi delle ultime settimane e il timore di nuove restrizioni deve aver giocato un ruolo fondamentale. Del resto, “semplicemente” indossando la mascherina, oltre a proteggere gli altri (e se stessi, dipende dal dispositivo di protezione adottato), si evita il ritorno ai mesi bui di chiusura della scorsa primavera che hanno provocato ripercussioni importanti, in negativo, sulla nostra economia. «Bisogna informare – ha detto di recente il Ministro Lamorgese – e rendere più consapevoli i giovani, e non solo loro, sui reali rischi che stiamo correndo».

