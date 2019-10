Movida, raffica di multe in centro. Gravina: «I controlli saranno continui»

L’amministrazione non farà sconti: «Sospensione o revoca delle autorizzazioni commerciali per le occupazioni abusive»

CAMPOBASSO. Giro di vite della Polizia Municipale di Campobasso contro i parcheggi selvaggi nelle ultime ore, in particolare nelle zone della “movida”, come da prassi incivilmente consolidata. Il sindaco, Roberto Gravina, si è complimentato con gli agenti «cui va il merito di aver operato fino all’una di notte» durante la quale «sono state circa 50 le sanzioni elevate con oltre un centinaio i controlli e una persona è stata identificata. La Polizia Municipale ha operato con «un ufficio mobile, due auto di pattuglia, sette tra ufficiali, sottufficiali e agenti su strada e in centrale operativa. I controlli saranno replicati con continuità nell’ambito di un programma già stilato – ha concluso il primo cittadino – con particolare attenzione alle occupazioni abusive, e potranno anche portare alla sanzione della sospensione/revoca delle autorizzazioni commerciali».