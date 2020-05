Movida nel capoluogo, i giovani non rispettano le regole

Movida a Campobasso: l’incubo degli ultimi mesi, che drammaticamente e con fatica è stato messo alle spalle, non ha lasciato nessun insegnamento. Più volte è stato fatto un appello alla ragionevolezza e alla collaborazione, nel rispetto delle norme per salvaguardare una comunità intera. Ma, anche nella serata di ieri, sabato 23 maggio, non tutti, evidentemente, hanno compreso. L’immagine del resto non lascia spazio a dubbi. Il tanto richiesto distanziamento sociale, a differenza della diffusione del virus, è stato azzerato. Non solo a via Ferrari ma anche dinanzi a tanti luoghi di ritrovo del capoluogo. Si ricorda che nessuna direttiva può produrre il suo reale effetto, se viene a mancare l’attenzione quotidiana e il rispetto delle regole comportamentali da parte dei cittadini. Soprattutto in questa fase sarebbe fondamentale continuare ad adottare, come fatto sinora, tutte le precauzioni utili per scongiurare il rischio di una risalita del contagio.