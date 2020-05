Movida nel capoluogo, Gravina non esclude nuove restrizioni

Prevista anche una campagna di sensibilizzazione rivolta ai più giovani

Dopo le immagini che mostrano assembramenti a Campobasso (non solo in via Ferrari ma anche dinanzi a tanti locali della città) durante la notte tra sabato e domenica, è intervenuto il primo cittadino, Gravina: «Nella serata di sabato ci sono stati controlli interforze dinamici (polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale) e non sono stati riscontrati problemi e non sono state elevate sanzioni. Le immagini diffuse – continua – sono state scattare a tarda ora, dopo i controlli che sono andati avanti per tutta la serata. Se la situazione dovesse continuare l’amministrazione comunale adotterà nuovi provvedimenti limitativi, fermo restando che ha già adottato quello della chiusura di mezzanotte. Sarà avviata anche una campagna di sensibilizzazione verso i giovani».