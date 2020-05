Movida imbrattata a Isernia Chiacchiari: «Chiederò la chiusura alle 21»

Resti di bottiglie, bicchieri e lattine di birra in ogni angolo del centro storico, soprattutto nel luogo simbolo, quello del monumento alle vittime del bombardamento. Ai suoi piedi c’è di tutto, sporcizia a non finire. Dimostrazione evidente che i raggruppamenti dei giovani ci sono stati nella notte di sabato. Per questo in mattinata, l’assessore all’ambiente, Domenico Chiacchiari, ha diffuso le foto preannunciando che chiederà al sindaco la chiusura anticipata alle 21 di tutti i locali per evitare sia che accadano di nuovo episodi del genere, sia per contrastare gli assembramenti per la sicurezza di tutti.