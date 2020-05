Movida “folle”, l’appello di alcuni locali: «Abbiamo bisogno del vostro aiuto»

Un proprio servizio di sicurezza per contingentare le entrate e le uscite dal locale e la richiesta a chi di dovere di controllare gli assembramenti nelle aree di pertinenza «perché da soli non ce la possiamo fare». E’ quello che sono stati costretti a fare i titolari di “Marea” ed “Only One”, due dei locali che si trovano alla fine di Corso Nazionale nella zona dove, sabato sera, la movida termolese ha dato il “meglio di sè” tanto da costringere il sindaco Francesco Roberti ad emanare una nuova ordinanza che chiude i locali alle 23 e vieta la vendita di alcolici da asporto già dalle 20. Una ordinanza che per Roberti si è resa necessaria alla luce di quello che è accaduto nel primo vero fine settimana post lockdown quando i termolesi si sono letteralmente riversati lungo Corso Nazionale non ottemperando a quelle regole di distanziamento sociale che sono state imposte dal Governo Conte. Di qui l’appello che i due locali hanno voluto lanciare a tutti i cittadini. Un appello al rispetto delle regole. «Ce la stiamo mettendo tutta, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Noi come attività abbiamo preso tutte le precauzioni possibili per evitare e controllare gli assembramenti all’interno del nostro locale e suolo pubblico anche affrontando una spesa extra avvalendoci di un apposito servizio di sicurezza per contingentare le entrate e uscite nel nostro locale, ma ahimè gestire anche aree pubbliche non di nostra diretta peritnenza ci vogliate scusare ma è opera impossibile! Noi ce la stiamo mettendo tutta. Impegno, sacrificio, responsabilità! Stiamo rispettando tutte le norme imposte mantenendo sempre il sorriso sotto la mascherina e la voglia di fare sempre meglio, ma purtroppo si fanno notare solo le notizie negative e mai quelle propositive! Chiediamo un aiuto concreto da parte di chi di dovere nel controllare e gestire gli assembramenti perché noi da soli non possiamo farcela! Confidiamo nel buon senso della nostra amata Termoli e nell’operato delle istituzioni».