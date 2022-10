Movida: cronaca di una notte tipo nel centro storico di Campobasso

di Sergio Genovese

Parlo della mattina del 30 ottobre scorso in Piazza S. Leonardo, era l’una o giù di lì. Un centinaio di ragazzi affollavano la piazza, molti apparivano barcollanti e deliranti, uscivano dai locali adiacenti, tra questi si distingueva uno che sino a quell’ora aveva sparato musica tecno che naturalmente faceva ballare i solai delle vecchie case insieme a chi, a quell’ora ,aveva deciso legittimamente di chiudere gli occhi. Il bello doveva però ancora venire poiché i bravi ragazzi che hanno diritto al divertimento che sia però nocumento per gli altri, hanno iniziato a sparare petardi a ripetizione, quelle case attorno risultavano a quel punto perfettamente e pesantemente insediate. Il povero cittadino, lasciato incivilmente indifeso, non avverte altra soluzione che è quella di chiamare le forze dell’ordine. ll semplice contatto con i telefonisti parte quasi sempre male poiché ad un certo punto sembra che l’interlocutore denunciante sia un visionario mentre deve perdere parecchio tempo per far capire le proprie generalità ed il luogo preciso dello scompiglio. La prima risposta è che c’è carenza di personale e le pattuglie in giro sono poche. Il cittadino allora si affida alla buona sorte. Quando dopo molte decine di minuti arriva la pattuglia, i “bombardieri”, avvistandola, si ricompongono. L’auto arriva lentamente, non si intravede neanche lo sforzo di aprire un finestrino almeno per tentare di disperdere i gruppi palesemente alterati, la sosta di quattro cinque secondi, diventa l’occasione per dimostrare ai residenti di aver tutelato chi pativa un insulto di volgare inciviltà per l’ennesimo giorno, per l’ennesima notte. Naturalmente con la pattuglia che, leggiadra scivolava via, la festa ripartiva fino a quando le ultime resistenze non si arrendevano. Da anni vanno avanti queste storiacce al punto che alcuni residenti, nel fine settimana, per potersi regalare momenti rilassanti, abbandonano le case per trasferirsi altrove e giovarsi di uno scenario più a misura d’uomo. Fin qui i fatti rigorosamente riportati e raccontati senza aver tolto o aggiunto, in cattiva fede, immagini alterate. Quanto evidenziato, però va detto, si oppone puntualmente con i propositi che provengono dai dirigenti che si susseguono alla guida dei nostri presidi di sicurezza. Il controllo del territorio è sempre rivendicato come il primo obiettivo che nelle sfarzose conferenze stampa, viene valorizzato con una enfasi persino esagerata. Chi abita nel centro storico di Campobasso, da anni, non ha mai beneficiato di una variazione sull’abuso di libertà di cui godono i giovani ed i responsabili dei locali che si fingono sempre impotenti ad agire. A tutti non risulta mai vederli protagonisti di denunce per chi continua a insidiare la pace di chi ha la sfortuna di avere i balconi sui loro spazi di disordine sociale. Chi è deputato al controllo e alla tutela di persone deve con urgenza fare di meglio. Quelle stesse persone hanno tutto il diritto di non saltare per aria assieme ai tric trac che violano il senso di una socialità ormai drogata dalla prepotenza di giovani coperti da genitori incapaci e da presidi che sembrano muniti di tolleranza per chi offende e intolleranza per chi subisce. C’è proprio da restare turbati anzi per meglio capirci, ferocemente “incazzati”.